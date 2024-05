Geraldine confirma infidelidad de Gabriel Soto a Irina Baeva

“No te das cuenta”

A su llegada al Aeropuerto Internacional de México, Geraldine habló de la infidelidad de su ex Gabriel Soto a Irina Baeva, algo que mencionó en LCDLF.

“No te das cuenta de verdad, después de tanto tiempo, olvidas un poco en el contexto en el que estás… nunca fue con ninguna intención y creo que se nota”.

También, la actriz mexicana reveló que esto lo contó como una anécdota y que simplemente pasó “y ya”.

“Lo único que puedo decir es que no dije ninguna mentira, yo no digo mentiras, y si lo comenté fue, pues nada, es anecdótico”. De que si Gabriel le fue infiel o no, no quiso hablar.