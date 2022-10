“Cuando me invitan a ser parte de “Villanas”, que al principio era “Villanas”, pues yo sin saber que hacer, pero dije ‘cuéntame bien de qué se trata’. De entrada, pues me dio mucho gusto y agradezco mucho que me hayan considerado para ser parte de estas villanas icónicas, porque bueno, somos una generación diferente también. Pero digamos que el ser considerada también y poder ver estas mujeres y aprender también de ellas, de no solamente en la cuestión profesional y de todo lo que las cosas que nos no que contaron en los sets y demás, sino también a nivel personal y conocerlas más como mujeres, como seres humanos”.

¿Con Aylín Mújica tuviste alguna diferencia?

“Yo no, para nada, lo que pasó fue que Aylín trabajaba en un programa de estos en los que se habla de chismes. Y entonces en algún momento dentro del show de la nada, me dijo ‘oye, yo te defendí y nunca me lo agradeciste’. Y yo le dije perdón, pero no veo los programas. O sea, imaginate por salud mental estar viendo los programas de chismes, pues no, no me entero, no veo los programas para nada”.

“Pero bueno, ‘si en algún momento me ofreciste tu apoyo te lo agradezco, pero pues la verdad el que me defiendan, pues no necesito que alguien me defienda de ninguna situación porque pues no he hecho nada incorrecto, no he hecho nada malo’, esa fue mi contestación. Y pues nada, la verdad es que también, yo creo que Aylin también sacó el tema, pues para crear controversia, pero en ningún momento me porté grosera con ella”. Archivado como: Geraldine Bazán Secretos de Villanas