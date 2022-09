Pero, la información de ‘Chisme No Like’ no terminó con el hecho de que los medios difundieran las imágenes e información sobre la ruptura de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, sino que encontraron en una de sus publicaciones un “me gusta” por parte de Geraldine Bazán, según informó el medio de espectáculos, TVyNovelas.

Geraldine Bazán Gabriel Soto: ¿Borró el “me gusta”?

El hecho de que Bazán decidió quitar el “me gusta” tras darse a conocer sobre su error, solo llamó más la atención del programa ‘Chisme No Like’, y fue Javier Ceriani quien no dudó en exponer a la querida actriz a través de Instagram, compartiendo la evidencia que la dejó al descubierto. En Instagram, los fanáticos del programa no han dudado en revelar que también vieron el like. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ

“Si, yo también le tome captura a ese like, ya después se retractó y lo quitó jaja”, “Yo le aplaudo, después de toda la burla va una de ella, no creo que tú no lo hubieras hecho o eres una santa. Yo me carcajearía, ¿por qué no?”, “Geraldine le puso un like porque ya superó eso, es una persona que dejó ya todo el olvido y sigue para adelante por sus hijas”, opinaron en los comentarios. Archivado como: Geraldine Bazán Gabriel Soto