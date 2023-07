Georgina Rodríguez sufre aparatoso accidente en la playa (VIDEO)

«Así se disfruta el mar», «A todos nos ha pasado», «Qué buen revolcón, pero he visto peores», «Ufff qué susto», «No pensaba que se fuera a caer de esa forma», «Todo iba bien hasta que…», «Cuando dices que un resbalón no es una caída», comentaron usuarios en Instagram.

Georgina Rodríguez sufre aparatoso accidente en la playa: El difícil duelo de perder a su bebé

El 18 de abril fue cuando la superestrella en conjunto con su esposa, la modelo española Georgina Rodríguez, dieron a conocer el sentible fallecimiento de uno de sus bebitos que tanto esperaban con amor. El proceso de duelo tomó más tiempo de lo esperado y orilló a la pareja a estar sumamente afectados.

No dudó en mostrar el apoyo incondicional del astro del fútbol ante el proceso de duelo que ambos atravesaron, «Cris me animó muchísimo a seguir adelante con mis compromisos, me dijo: ‘Gio, sigue con tu vida, te va a hacer bien’. Ahora mi prioridad es mi familia, son mis hijos, estoy súper feliz y muy agradecida… Queridas he vuelto. Para sorprenderme a mí a día de hoy es difícil». (VER VIDEO DE LA CAÍDA DE GEORGINA)