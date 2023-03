A través de su cuenta oficial de Instagram fue que Georgina compartió el tráiler de la nueva temporada de su propio show, donde habla sobre su vida diaria y ahora compartirá los momentos más personales que ha vivido, entre ellos la muerte de su bebito, “Hay más de 40 millones de personas que me siguen, pero nadie sabe realmente lo que siento… Este año he vivido el mejor y el peor momento de mi vida en un instante”, se le escucha decir a la modelo.

La empresaria revela lo inesperado de su relación con Cristiano Ronaldo

Por supuesto que no dudó en revelar cómo fue el apoyo incondicional del astro del fútbol ante el proceso de duelo que ambos estaban atravesando, “Cris me animó muchísimo a seguir adelante con mis compromisos, me dijo: ‘Gio, sigue con tu vida, te va a hacer bien’. Ahora mi prioridad es mi familia, son mis hijos, estoy súper feliz y muy agradecida… Queridas he vuelto. Para sorprenderme a mí a día de hoy es difícil”.

También habló sobre su relación con Cristiano Ronaldo, “Es súper detallista, muy bueno conmigo. Cristiano es el amor de mi vida… Sigo siendo la misma sin ser igual. Para mí, el trabajo es algo necesario, me siento una supermami, una supermujer”, añadió a sus declaraciones. Archivado como: Georgina Rodríguez muerte bebé.