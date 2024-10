Georgia Supera el Millón de Votos Anticipados en Récord Histórico.

Más de un millón de votos han sido enviados por correo en Georgia, apenas tres días después de que comenzara la votación anticipada en este estado clave para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

Este impresionante número se suma a los más de 300,000 votos emitidos el primer día de votación anticipada, superando en un 123 % el récord anterior de 136,000 votos establecido durante las elecciones de 2020.

El director de operaciones de la oficina del secretario de estado de Georgia, Gabriel Sterling, celebró el hito en redes sociales, afirmando: «¡Lo hemos logrado! Cruzamos la marca de 1,000,000 de votantes alrededor de las 11:30 a.m. Increíble participación. ¡Qué feliz por los condados y votantes. Sigamos así!».

Georgia, conocida como el ‘Peach State’, es un estado crucial en la contienda electoral, donde los sondeos muestran una carrera reñida entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump.

A record-breaking first day of early voting in Georgia.

«We may actually make a million early votes along with absentee votes by this weekend,» says @RepDougCollins, former U.S. representative for Georgia’s 9th District. pic.twitter.com/Q0hcVDZ1e9

