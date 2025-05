La boxeadora Georgia O’Connor fallece a los 25 años

La comunidad del boxeo está de luto tras la trágica muerte de la boxeadora británica Georgia O’Connor, quien falleció a los 25 años.

O’Connor, originaria de Durham, Reino Unido, era reconocida por su talento y su valentía tanto dentro como fuera del ring.

En 2022, la joven deportista había revelado que padecía colitis ulcerosa, una enfermedad inflamatoria intestinal, y compartió su experiencia con la esperanza de inspirar a otros que atraviesan situaciones similares.

A pesar de los desafíos que enfrentaba, su carrera continuó en ascenso.

The boxing world is saddened to learn of the tragic passing of Georgia O’Connor.

Our deepest condolences are with her friends and family at this time. pic.twitter.com/gyVupLCYXU

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 22, 2025