Georgia en estado de emergencia por tormenta mortal

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, declaró este sábado el estado de emergencia ante la inminente llegada de un poderoso sistema de tormentas.

Este sistema ya ha causado la muerte de al menos 16 personas tras su paso por el valle del Mississippi.

La declaración entró en vigor al mediodía del sábado como medida preventiva ante los posibles estragos.

La orden ejecutiva permite a la Agencia de Gestión de Emergencias y Seguridad Nacional de Georgia (GEMA/HS) activar el Centro de Operaciones Estatales (SOC) y movilizar recursos necesarios para enfrentar los efectos del temporal.

I have declared a State of Emergency ahead of the severe weather headed our way.

This storm will hit at the worst possible time, as people are heading to or already in bed. Be prepared ahead of time and remain weather aware as long as this system is in the state. pic.twitter.com/VEF3Huc0Wr

— Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) March 15, 2025