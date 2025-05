George Wendt, el icónico actor de «Cheers», fallece a los 76 años

El actor George Wendt, famoso por su papel de Norm Peterson en la legendaria serie Cheers, falleció este martes 20 de mayo a los 76 años en su hogar, según confirmaron fuentes cercanas.

La noticia fue difundida por su publicista, Melissa Nathan, quien expresó en un comunicado: «George fue un hombre de familia devoto, un amigo y confidente muy querido por todos los que tuvieron la suerte de conocerlo.

Será extrañado por siempre. La familia ha pedido privacidad en este momento».

Aunque la familia de Wendt evitó entrar en detalles sobre su salud, se confirmó que el actor murió mientras dormía.

Watching him walk through that door and head to his barstool, America couldn’t wait to say hi to Norm every Thursday night. George Wendt was an essential part of the genius of ‘Cheers’ and he will be missed by the millions who loved him. Norm was all of us. A regular guy who… pic.twitter.com/BcnqCcZ3PM

— NBC Entertainment (@nbc) May 21, 2025