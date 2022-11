El expresidente de los Estados Unidos, está de luto

Confirman la muerte de Michael Gerson

Fue la mente maestra tras los discursos de George Bush

¡ESTÁ DE LUTO! George W. Bush, se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Michael Gerson. La muerte del columnista y la mente maestra detrás de los discursos políticos del expresidente de los Estados Unidos, se dio a conocer a través del periódico The Washington Post, donde actualmente escribía. Las causas de muerte se dieron a conocer a través de la misma fuente.

El exmandatario no dudó en hablar sobre el tema y declaró cómo se encuentra al recibir la triste noticia. Gerson, trabajó para Bush mientras se encontraba en la campaña presidencial y estuvo acompañándolo desde 1999. Sus discursos resaltaron tras los ataques terroristas del 11 de septiembre y los momentos clave en la carrera de W. Bush.

GEORGE W. BUSH DE LUTO

El expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, se encuentra de luto al darse a conocer la muerte de su amigo y colaborador cercano, Michael Gerson. El hombre fue quien escribió los discursos del político desde que empezó su campaña para la presidencia en 1999, informó el portal de noticias, The Sun Us. Gerson, tenía 58 años de edad al momento de morir.

Michael Gerson, acompañó a George W. Bush en los momentos clave de su carrera como presidente de la nación. Por esa razón, al momento de confirmarse su partida, el republicano no dudó en responder sobre el trágico hecho y no dudó en expresar su sentir al respecto; la muerte del escritor y columnista, se dio a conocer a través del periódico The Washington Post.