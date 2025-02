George Harris y su controvertida noche en Viña del Mar 2025

George Harris y su controvertida noche en Viña 2025.

El comediante venezolano tuvo complicaciones tras abucheos por parte de chilenos.

Aquí los detalles.

La primera jornada del Festival de Viña del Mar 2025 estuvo marcada por una polémica que envolvió la presentación del comediante venezolano George Harris.

Su show, lejos de convertirse en una celebración del humor, derivó en un enfrentamiento con el público, con sectores que lo recibieron con pifias, mientras que otros, principalmente sus compatriotas, lo defendieron con aplausos y cánticos de apoyo.

Desde el inicio, Harris percibió la hostilidad de parte de los asistentes y no tardó en responder. Con un tono desafiante, criticó la actitud de quienes lo abucheaban:

“Yo no puedo creer que una gente compre una entrada para pitar toda la noche. Si no les gusta, vayan a comprar un refresco o una empanada”. Sus palabras no hicieron sino intensificar las reacciones del público, generando un ambiente de tensión que se mantuvo durante todo su show.

Mar con los chilenos, tienen rato pitando a George Harris y no lo dejan ni comenzar su show, pena ajena con esa gente que no sabe respetar. #Noalaxenofobia #terrible pic.twitter.com/8OdEvFtTnQ — Geisha Torres (@geishatorres) February 24, 2025

A medida que avanzaba su presentación, el humorista intentó continuar con su rutina, basada en anécdotas de la vida cotidiana y la nostalgia de los teléfonos fijos, pero las interrupciones persistieron.

Ante esto, Harris redobló su postura de confrontación y lanzó comentarios que encendieron aún más los ánimos.

“Ojalá tú tengas la carrera que tengo yo. Tengo 20 años haciendo esto, llené el Movistar Arena y aquí estoy”, afirmó, dejando en claro su molestia.

Uno de los momentos más críticos de la noche llegó cuando Harris exclamó: “Qué lástima que ganen los malos siempre, qué lástima que la gente, la mayoría, se pierda de un show (…) así es muy, muy complicado de verdad”.

Sus palabras resonaron en la Quinta Vergara, dividiendo aún más a la audiencia entre quienes lo apoyaban y quienes exigían su salida del escenario.