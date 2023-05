Gente asegura que el Brujo Mayor se podría ir al infierno: Aseguran usuarios que por su religión, ‘no llegará al cielo’

Muchísimas personas han reaccionado de forma inesperada ante la muerte del famoso influencer y astrólogo, pues en México era bastante conocido. Fue a través de una noticia dada a conocer por Despierta América, que muchos usuarios llenaron de críticas la publicación, y esto por motivo de la diferente religión a la que pertenecía.

«Ojalá y Dios lo reciba en su reino, porque eso de andar haciéndole la competencia al todo poderoso no se vale», «Lo satánico existe y no es de ignorantes, el que no cree, para empezar no cree en Dios, y para terminar no les da la oportunidad de defenderse del mal cuando se les presenta», «¿Sus espíritus o santos no le avisaron?», «Pues ya se podrá ir a infierno a gusto», dijeron algunos usuarios.