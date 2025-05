Ramaphosa califica como “éxito” su visita a Washington pese a discusión con Trump

Segun informa la agencia EFE . El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, aseguró que su reciente visita a Estados Unidos fue un “gran éxito”, a pesar de un tenso intercambio con Donald Trump sobre acusaciones de “genocidio” contra la minoría blanca afrikáner.

Ramaphosa realizó estas declaraciones durante una rueda de prensa en solitario, celebrada tras su reunión con el presidente en la Casa Blanca.

El mandatario sudafricano afirmó que el viaje permitió “relanzar las relaciones” bilaterales con Washington y centrarse en asuntos clave como el comercio y la inversión.

“Logramos sembrar dudas en Trump respecto a sus ideas preconcebidas sobre un supuesto genocidio”, expresó Ramaphosa, con tono confiado y algo irónico.

President Trump and South African President Cyril Ramaphosa exchange on genocide.

Q: «What will it take for you to be convinced that there’s no white genocide in South Africa?»

Ramaphosa: «I can answer that for the president.»

Trump: «I’d rather have him answer.» pic.twitter.com/8v8hXFGmK0

— CSPAN (@cspan) May 21, 2025