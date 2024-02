¿Quién es Geneva Karr?

Sin embargo, no podían faltar también los haters debido al vestuario con el que hizo su aparición en este programa.

No se salva de la polémica

Para muchos mexicanos, si no es que para la mayoría, no es bien visto que el escudo de México se use en alguna prenda.

La artista drag Geneva Karr provocó todo tipo de reacciones al usar un outfit que se inspiró en la bandera tricolor.

No obstante, hubo quienes le aplaudieron su originalidad y por haberse arriesgado a hacerlo en ese reality show.

«Vamos cooperando para pagarle entre todos la multa», «Ni matraka traka se atrevió a tanto», dijeron algunos usuarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).