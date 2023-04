General Motors retira camionetas: Tenían problemas con el cinturón de seguridad

De acuerdo con la información del medio The Associated Press, GM dijo que no tiene conocimiento de ninguna lesión relacionada con la condición. Pero seguirán investigando por si algún dueño resulta afectado por una camioneta. ARCHIVADO DE: General Motors retira camionetas

En agosto de 2022, General Motors realizó un recall a SUVs grandes, por un problema en los cinturones de seguridad en la tercera fila asientos, provocando que estos no funcionen adecuadamente en caso de un accidente. El año modelo de las SUVs afectadas en el recall son 2021-2022 y son un total de 484,155 unidades.