“Es supuestamente un devoto de un culto a la muerte mexicano y solía adorar en un altar secreto en su oficina de gobierno”, informaron en los documentos que obtuvo el portal de noticias New York Post. En la información que se ofreció, detallaron que el funcionario mexicano, tenía el altar en un lugar secreto de su oficina.

¡SACAN SUS ‘TRAPITOS AL SOL’! En medio del juicio por lazos con el narcotráfico y acusaciones por robo de millones de dólares durante el mandato en la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa que sostiene Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad de México, se dio a conocer que en la oficina estaba adorando la muerte.

“Durante esos años, supuestamente mantuvo un altar a la Santa Muerte, en su despacho, en la sede de la policía federal en la Ciudad de México”, detallaron los informes y declaró el New York Post. “Tenía un altar en su oficina, incluso después de que decenas fueran destruidos como parte de la lucha de [Felipe] Calderón en contra los narcos”, señalaron.

Genaro García Santa Muerte: ¿Un secreto a voces?

Parece ser que las creencias de Genaro García Luna eran un secreto a voces dentro de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública y aunque durante el gobierno de Felipe Calderón tenían prohibido tener estos altares, el ex Secretario no dudó en tener su altar dentro de la oficina en un lugar secreto, según detalló un periodista mexicano.

“El altar de la Santa Muerte, ubicado en las oficinas de la SSP [Secretaría de Seguridad Pública] mostró el esplendor del poder de García Luna”, indicó el periodista mexicano, Francisco Cruz y citó New York Post. Aunque no es un argumento que el ex Secretario de Seguridad Pública haya aceptado. Archivado como: Genaro García Santa Muerte