¿A quién de los dos prefieren?

En las redes sociales de ‘La Academia’ se pueden ver diversos comentarios de las personas que no pueden creer el gran parecido físico de Pablo Lyle con Andrés y la gente comentó: “El es idéntico a Pablo Lyle”, “Andrés se me parece un poco al actor y me gustó su interpretación #LaAcademia”, “Qué hace Pablo Lyle en la academia, no estaba en el bote?”.

Más personas comentaron: “Omgggg Andresss se parece cañón“, “La gente comentando en tiktok que Andrés se parece a Pablo Lyle: #LaAcademia”, “Andrés es como un nuevo Pablo, alguien renovado”, “Ojalá que gane la Academia para que reinicie su carrera”, “Es idéntico a él”, se puede leer en mensajes de Twitter. AQUÍ PUEDES VER UN VIDEO DE ANDRÉS CANTANDO Y EL PARECIDO CON PABLO LYLE.