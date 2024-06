Invita a su esposa a un viaje y abandona su cadáver en una casa rodante

Macías permanece en la prisión del condado de Jasper; mientras los detectives de Kansas reúnen las pruebas necesarias para presentarlas ante la Oficina del Fiscal del Condado de Miami.

La casa de Kenia López no ha vuelto a ser la misma.

Ella, según escribió Marlen Méndez García en una cuenta de Go Fund Me, «estaba criando no sólo a sus 2 bebés, sino también a sus 3 hermanos».

«Estoy confundido, enojado y triste. Todavía estoy procesando lo que está pasando… Mi hermana se ha ido y tengo tantas preguntas», escribió su hermano Jason López en Facebook para desahogarse y comunicarle al mundo la terrible experiencia que atraviesa su familia.