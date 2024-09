A causa de rara enfermedad, muere el actor Gavin Creel

Con el deceso del actor Gavin Creel, Broadway pierde a una de sus más grandes estrellas.

De acuerdo con información del portal AS, hizo su debut en el 2002 en el musical Thoroughly Modern Millie.

Por esta puesta en escena, recibió su primera nominación al Tony. Interpretó a un defensor de los derechos sociales.

También formó parte de La Cage aux Folles, Hair, She Loves Me, Hello, Dolly! e Into the Woods, la cual fue la última en la que Gavin Creel participó.