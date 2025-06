“Garganta de navajas”: La nueva variante de COVID-19 que está ganando terreno en EE.UU.

2. ¿Qué tan común es en EE.UU.?

Mucho. Según el rastreador Nowcast de los CDC, entre el 25 de mayo y el 7 de junio, NB.1.8.1 ya representaba el 37% de los casos en EE.UU., justo detrás de LP.8.1 con un 38%.

Otras variantes como XFG, XFC y LF.7.9 tienen una presencia mucho menor.

3. ¿Qué es eso de la “garganta de navajas”?

Es como están describiendo muchas personas el dolor de garganta que produce esta variante: intenso, punzante y persistente, como si tuvieran cuchillas o cristales en la garganta.

Esta descripción se ha vuelto viral en redes sociales y ha sido reportada por medios como Los Angeles Times, Fox News y SF Gate.

Algunas personas compartieron sus experiencias textualmente en foros como Reddit:

“Acabo de tener la nueva variante y ¡el dolor de garganta fue horrible! Empezó con una picazón leve y fue empeorando.”, dijo un paciente.

“Tuve dolor de garganta el sábado por la noche, empezó solo con un poco de picazón, luego empeoró hasta que no podía tragar y no me dejó dormir.”

Este tipo de dolor también fue descrito en variantes anteriores como “vidrios en la garganta”, pero ahora el término “garganta de navajas” ha tomado más fuerza con NB.1.8.1.