¿Un inmigrante sin papeles puede ganar y cobrar los $800 millones del Powerball?
Publicado el 12/04/2025 a las 11:52
- Sube el premio mayor a $820 millones y crece la expectativa para ganar el Powerball.
- Indocumentados pueden jugar, pero cobrar implica requisitos legales estrictos.
- Requisitos, impuestos y exposición pública marcan el proceso.
El premio mayor del Powerball alcanzó los $820 millones luego de que nadie acertara los números en el último sorteo.
Aunque cualquier adulto en Estados Unidos puede participar, el proceso para cobrar un premio así es muy distinto para quienes no tienen papeles al día.
Entre impuestos federales, reglas estatales y verificación de identidad, un inmigrante sin papeles enfrenta un camino complejo para reclamar su premio de manera legal y segura.
Ganar el Powerball: lo que implica realmente
Si alguien logra ganar el Powerball, deberá elegir entre pagos anuales durante 30 años o un monto único de $383,5 millones.
Con la retención federal del 24%, esa cifra baja a unos $291,5 millones y puede reducirse aún más dependiendo del estado donde se reclame el premio.
A pesar del monto gigantesco, el proceso es mucho más delicado para cualquier ganador indocumentado.
Las reglas del Powerball permiten jugar sin importar ciudadanía o estatus migratorio, pero para cobrar es obligatorio presentar documentos oficiales, domicilio en EE. UU. y, en muchos casos, un número de identificación fiscal (TIN).
Estados como California exigen publicar el nombre del ganador y el lugar donde se compró el boleto.
Otros permiten cierto anonimato, pero no es un estándar nacional.
Impacto en la comunidad latina indocumentada
Para muchos inmigrantes hispanos sin papeles, el Powerball representa una ilusión accesible.
Sin embargo, reclamar el premio podría significar exposición pública, algo que genera preocupación ante riesgos migratorios.
El proceso también implica trámites adicionales, como obtener el TIN, un registro fiscal que podría requerirse para pagar impuestos federales y estatales.
Aunque la ley permite cobrar el premio, el nivel de visibilidad varía según el estado y puede no ser opcional.
¿Cómo cobrar si eres ganador indocumentado?
Si un indocumentado resulta ganador, puede seguir estos pasos:
- Tener documentos en regla: Un pasaporte válido y comprobante de domicilio en EE.UU.
- Obtener un TIN: Algunos estados lo exigen para cobrar impuestos.
- Revisar reglas locales: Cada estado define si el ganador puede mantener anonimato.
- Buscar asesoría legal: Fundamental para proteger el premio y evitar problemas migratorios.
- Planificar la exposición pública: Si no hay anonimato, conviene prepararse para la atención mediática.
La comisión de lotería puede verificar antecedentes y confirmar la autenticidad de los documentos.
Aunque todo es legal, la exposición mediática puede ser inevitable en estados que no permiten el anonimato.
Qué sigue
El proceso para reclamar el premio incluye revisar reglas estatales, obtener asesoría legal y preparar una estrategia para enfrentar la publicidad del premio.
Ganar el Powerball es posible, pero cobrarlo sin complicaciones requiere planificación y cumplimiento estricto de los requisitos legales.