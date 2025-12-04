¿Un inmigrante sin papeles puede ganar y cobrar los $800 millones del Powerball?

Sube el premio mayor a $820 millones y crece la expectativa para ganar el Powerball.

Indocumentados pueden jugar, pero cobrar implica requisitos legales estrictos.

Requisitos, impuestos y exposición pública marcan el proceso.

El premio mayor del Powerball alcanzó los $820 millones luego de que nadie acertara los números en el último sorteo.

Aunque cualquier adulto en Estados Unidos puede participar, el proceso para cobrar un premio así es muy distinto para quienes no tienen papeles al día.

Entre impuestos federales, reglas estatales y verificación de identidad, un inmigrante sin papeles enfrenta un camino complejo para reclamar su premio de manera legal y segura.

Ganar el Powerball: lo que implica realmente

Si alguien logra ganar el Powerball, deberá elegir entre pagos anuales durante 30 años o un monto único de $383,5 millones.

Con la retención federal del 24%, esa cifra baja a unos $291,5 millones y puede reducirse aún más dependiendo del estado donde se reclame el premio.

A pesar del monto gigantesco, el proceso es mucho más delicado para cualquier ganador indocumentado.

Las reglas del Powerball permiten jugar sin importar ciudadanía o estatus migratorio, pero para cobrar es obligatorio presentar documentos oficiales, domicilio en EE. UU. y, en muchos casos, un número de identificación fiscal (TIN).

Estados como California exigen publicar el nombre del ganador y el lugar donde se compró el boleto.

Otros permiten cierto anonimato, pero no es un estándar nacional.