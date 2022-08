¿Quienes son los ganadores?

Destacando a los demás ganadores se dio a conocer la lista de los afortunados que se llevaron un premio los cuales son: Taylor Swift por All Too Well en el mejor video de larga duración, el mejor albúm del año fue para Harry Styles con Harry’s House, Mejor Video de K-pop fue para Lisa, Lalisa.

Otros ganadores fueron: como ya se había mencionado el mejor actuación en el metaverso se lo llevó BLACKPINK, The Virtual.

La Mejor Canción Alternativa fue Måneskin – I wanna be your slave, la Actuación Push del año December 2021: SEVENTEEN – Rock With You, Mejor video con causa Lizzo, About damn time. También estuvieron el Mejor Video Latino fue para Anitta, Envolver, el Mejor video de Hip Hop sin duda fue para Nicki Minaj ft. Lil Baby – Do We Have A Problem?, Canción del verano Jack Harlow, First class. Mejor video rock Red Hot Chili Peppers – Black Summer, Mejor artista nuevo lo ganó Dove Cameron. Archivado como: Premios MTV VMAs 2022