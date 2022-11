Ganadores del Grupo D: Túnez sorprende a Francia, pero no le alcanza

Túnez, quizás el menos preferido del grupo, sorprendió a la Francia invicta con un bonito gol de Wahbi Khazri a los 58 minutos, apuntó El País . El equipo norteafricano logró sostener el marcador y se quedó con la victoria del encuentro que terminó 1-0 a su favor, pero eso no sería suficiente.

Este miércoles, 30 de noviembre, salieron al campo de juego en el Education City Stadium los jugadores de Francia y Túnez, mientras que en simultáneo de enfrentaban en el Al Janoub Stadium las selecciones de Australia y Dinamarca, los cuatro equipos con la esperanza de estar entre los seleccionados de Grupo C.

¡AVANZAN A OCTAVOS DE FINAL! Después de dos partidos de infarto, quedaron definidos los ganadores del Grupo D . Túnez sorprendió venciendo a la favorita: Francia, pero la renta de tres puntos no le alcanzó para colarse en la siguiente fase. Los puestos en octavos de final se van ocupando.

Túnez rezaba por Dinamarca

“Rezábamos por Dinamarca pero el gol nunca cayó”, dijo Khazri. “Pero así es el fútbol, depende de tí. No hicimos lo suficiente en los primeros dos partidos, de lo contrario la clasificación era nuestra”, agregó el goleador de Túnez en declaraciones que difundió The Associated Press.

En efecto, el equipo de Túnez estaba sujeto al resultado del segundo duelo del Grupo D que disputaban Australia y Dinamarca. En cambio, Francia ya sabía de antemano que tenía un lugar en los octavos de final, solo restaba saber si terminaba primero o segundo en la clasificación.