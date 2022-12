¿Los republicanos se llevaron el triunfo?

Los demócratas pelearon para defender su victoria

¿Quién fue el ganador?

Ganador elecciones Georgia. Raphael Warnock se impuso al republicano Hershel Walker en la segunda vuelta de las elecciones en el estado de Georgia, con lo que los demócratas logran la mayoría en el Senado por 49 a 51 escaños, según proyecciones de la cadena de noticias CNN y el sitio local de noticias AJC. Las elecciones intermedias de Estados Unidos, celebradas el 8 de noviembre, dejaron al Partido Demócrata con la mayoría en el Senado por un margen mínimo y la Cámara de Representantes bajo control republicano. Hoy se libró el enfrentamiento.

Los republicanos no se querían quedar con las manos vacías en la segunda vuelta, sin embargo, los demócratas no aceptarían que su triunfo les fuera arrebatado. En punto de las 7:00 de la tarde las urnas se cerraron y comenzó el conteo de votos en el estado de Georgia.

¡No les importó el clima!

Los habitantes de la ciudad de Atlanta salieron a votar en un día lluvioso y frío, sin embargo, eso no fue impedimento ya que las personas parecían no inmutarse por el clima que los recibió. Las urnas estuvieron abiertas a tiempo para que los votantes no tuvieran contratiempos.

Una escuela primaria en los suburbios de Johns Creek, fue testigo de como los ciudadanos ejercían su derecho a votar aunque la lluvia no diera tregua en cierta parte del día. Ni hablar del frío de la época cerebrina del estado de Georgia. ARCHIVADO DE: Ganador elecciones Georgia