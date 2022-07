El pasado 10 de mayo dio inicio la segunda temporada de la casa de los famosos. el reconocido reality show de Telemundo está haciendo el programa más visto por la comunidad hispana en Estados Unidos, es toda una sensación. Ya han pasado 8 semanas y la controversia no ha dejado el show.

“Ya conocen quien ganará, primero quién llegará a la final y después quien va a ganar. La producción quiere mantener a Zerboni como la manzana de la discordia hasta una nominación antes de la gran final.” Comenzaron a decir en el programa, aunque esto aún no es confirmado. ARCHIVADO DE: ganador Casa Famosos

En el programa de farándula Chisme No like , Kompa Yaso y Sergio Catalán en los lugares de Javier Ceriani y Elisa Beristain aseguraron que Telemundo tenía decidido quién sería el ganador de esta edición de la casa de los famosos. Recordando que Alicia Machado fue la ganadora de la pasada temporada.

“Salvo que hago pase y ella eche a perder los planes que tiene la producción.” dijeron los conductores del programa de Chisme no like asegurando que el ex de Adamari López y la conductora de Laura en américa serían los 2 finalistas del exitoso programa de la cadena Telemundo. VER VIDEO COMPLETO AQUÍ

Ganador Casa Famosos: Usuarios reaccionan

“Qué horror que gane Laura no se lo merece ha sido cero empática, grosera, bipolar, le ha gritado tan feo a Ivonne y a Natalia no de verdad no lo merece”, los usuarios en la plataforma de YouTube donde fue publicado este video del programa de farándula han reaccionado ante la supuesta victoria de Laura Bozzo.

“Todos en el principio pensábamos que ella ganaría pero hoy, hoy ella ya no ganara, las personas que la apoyábamos ya dejamos de hacerlo, antes la amaba y ahora no la soporto.” “Ella no merece ganar, sería una total injusticia. Totalmente todo está arreglado por su programa? ARCHIVADO DE: ganador Casa Famosos