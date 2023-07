Galilea Montijo fue objeto de duras críticas

¿Estaba borracha y ahora lo admite o tiene otros problemas de salud?

La conductora de La Casa de los Famosos México rompió el silencio

Galilea Montijo ha enfrentado duras críticas desde que empezó ‘La Casa de los Famosos México’ y es que constantemente en las galas de nominaciones y expulsiones, la mexicana ha aparecido con actitud bastante extraña, desorientada, hablando incongruencias, equivocándose y como si estuviera arrastrando las palabras por haber ingerido bebidas embriagantes.

En la reciente expulsión del show de Televisa, fue más evidente que algo sucedía con la conductora de ‘Hoy’, porque la forma en que articulaba las palabras era muy extraña, lo que sin duda desató la controversia en redes sociales donde el público se desahogó criticando su falta de profesionalismo por aparecer ‘con copitas de más’.

Galilea Montijo en el ojo del huracán

En la cuenta de Instagram de ‘Chamonic’, se podía leer opiniones de lo que pasaba con Galilea Montijo en la reciente gala de ‘La Casa de los Famosos México’: «así es muchos lo notamos desde el primer minuto …! Su dicción, la forma de hablar no era normal, no estaba articulando bien, no estaba coherente, ni tampoco estaban bien sus expresiones corporales, no pudo ni pronunciar VIX Premium … , es una pena que no tengan respeto a su trabajo», se puede leer en una publicación.

Y siguió la crítica: «No se justifica pero sé que: Ella está pasando desde hace tiempo muchos problemas en su familia, su divorcio, su hijo Mateo según me dicen, no está viviendo con ella , su mamá está pasando un tema delicado de salud y tiene mucho emocionalmente encima … pero ella debe tener cuidado con este tema del alcohol, si eso fuera porque pues en su familia existe ese problema y fuerte …! Así que ojalá aprenda y supere estos errores de su familia y no los repita, sobre todo se ponga las pilas», criticó la titular de la cuenta de ‘Chamonic’, pero ahora la mexicana rompió el silencio.