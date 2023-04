POR FIN ROMPE EL SILENCIO. La conductora de ‘Hoy’, Galilea Montijo, no logró huir de los reporteros y esta vez, fue cuestionada sobre la presunta paternidad de su expareja Fernando Reina Iglesias, quien se cree tuvo un nuevo bebé a tan poco tiempo del divorcio con ‘Gali’. Por ello, la mexicana no dudó en responder lo que conoce de esta nueva situación.

¿Va a tener un bebé?

Al cuestionarle sobre la paternidad, Galilea Montijo fue concisa sobre la información que tiene y confirmó que no es verdad que su exesposo haya tenido un hijo con otra mujer, a poco tiempo de su divorcio. En las declaraciones que ofreció, señaló que “hasta ese momento, no sabía si es cierto”.

“Yo lo que sé es que no es cierto. A ver, hasta donde sé, es que no es cierto. Pero yo no soy nadie para hablar de la vida de la gente. Hasta donde yo sé, no es cierto”, señaló Montijo a los reporteros, quienes no dudaron en cuestionarla sobre el nacimiento de un supuesto bebé y que salió a la luz por medio de una revista de espectáculos.