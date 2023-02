Fue la misma conductora quién confirmó que ya no participaría en el reality infantil

Las declaraciones de la conductora mexicana se revelaron mediante el canal de YouTube de Eden Dorantes, donde diversos medios de comunicación le cuestionaron sobre su participación en el reality infantil, “El de los niños (Pequeños Gigantes) lo va a conducir Adal Ramones, a mí no me han dicho nada. Para los (programas) que arrancaron ya no estuve. No sé nada”, reveló ante diversos medios de comunicación.

Pese a tener cerrada la posibilidad de seguir al frente de ‘Pequeños Gigantes, Gali reveló en que proyecto le gustaría estar de vuelta, “Todavía es febrero, pero dentro de las cosas que van a hacer o sea, si me preguntas de la máscara (¿Quién es la máscara?) pues sí me encantaría repetir, ya le dije a mi jefe, le dije ‘oye tengo que repetir ‘La Máscara’ me la pasé increíble’ y me encantaría”. Archivado como: Galilea Montijo Pequeños Gigantes.