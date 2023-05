“Por otro lado, se los vio caminando por la Ciudad de México y estuvieron bastante amorosos hace pocos días, en el cumpleaños del compadre de Galilea Montijo, Alfonso Waithsman, en Quintana Roo”, reveló Chica Picosa. En torno a las fotografías que fueron publicadas, la presentadora no dio declaraciones.

En varias fotos, se les notó muy cariñosos y sin soltarse en ningún momento. Por el bikini que trae puesto, se puede conocer que las fotografías fueron capturadas el pasado 6 de mayo, cuando se encontraba de vacaciones junto con sus amigos, uno de ellos Alfonso Waithsman, y disfrutando del paradisiaco lugar. Pero, en cuestión a su romance, se conoce que no es la primera vez que salen de viaje juntos.

En cuestión de la relación, se conoce que en varias ocasiones estuvo amorosamente acompañada por el influencer español. Pero, la versión de que está en una relación formal fue negada por su publicista, aunque claro, las imágenes todavía no salían a la luz. Por el momento, ninguna declaración fue realizada. Archivado como: Galilea Montijo estrena romance

Galilea Montijo estrena romance: “Es la sugar mommy”

Por último, en redes sociales los internautas no dejaron de hablar sobre las imágenes de la conductora de ‘Hoy’ y detallaron que esa era la razón de la felicidad de la presentadora. De acuerdo con los comentarios, le desean que sea feliz y que, esta vez, no terminen en una mala relación como en las pasadas. Archivado como: Galilea Montijo estrena romance

“¡Ay, con ese muñeco como no va a estar feliz la Gali!”, “Se la está comiendo toda”, “Mientras saque beneficios el fulano, obvio que la va a barbear”, “Por lo menos ahora si va a mantener algo bueno espero y no le resulte hermana”, “Es la sugar mommy”, “Ay, no. Otra Aylín Mujica, los dejan bien acomodados buscándoles trabajo y se les van con otra. ¡Cuidado!”, dijeron en redes.