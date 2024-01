Galilea Montijo muestra cuerpazo en bikini y confiesa que quiere ser mamá otra vez

Nuevos sueños y aspiraciones familiares

«Me queda claro que ya no puedo quedar embarazada, entonces sí estoy buscando como una opción o me gustaría buscar una opción», compartió Galilea Montijo.

«Porque no me gustaría quedarme con las ganas de una niña, no sé, la opción de adoptar, de un vientre, no tengo idea, pero no me quiero quedar con las ganas», dijo.

Galilea Montijo ha compartido abiertamente su deseo de no dejar pasar la oportunidad de tener una hija, explorando vías alternativas.

La presentadora, conocida por su carisma en la televisión, muestra una nueva faceta de su vida.