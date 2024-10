Galilea Montijo abandona el programa Hoy y revela el fuerte motivo.

“Ayer vino Bruno Mars a Televisa, tuvimos que cantar con Bruno Mars. Él me pidió que cantara con él. Les tengo muchos chismes, pero hoy no se los voy a contar, por eso traigo la voz así”, comentó entre risas, evidenciando su buen humor a pesar de la situación.

Galilea Montijo explica «Me voy a ir a que me inyecten»

Nuestra querida @GalileaMontijo quedó ronca después de gritar con todo viendo a @BrunoMars entonces se tiene que ir 🥲 ¡Cuídate @GalileaMontijo ! pic.twitter.com/T9HDia0uVf — Programa Hoy (@programa_hoy) October 24, 2024

“Me voy a ir a que me inyecten, porque ya ayer me inyectaron y no funcionó… Me voy al doctor porque también es muy feo estarles hablando así”, explicó con un tono que mezclaba la preocupación con la ironía, mientras sus compañeros la animaban.

Aunque Montijo dejó claro que su ausencia sería solo temporal, los seguidores del programa y sus fanáticos en redes sociales comenzaron a especular sobre el futuro de la conductora en Hoy.

“Antes de que perdamos más el tiempo, me despido de ‘Hoy’ porque me voy al doctor, nada más ahorita, no del programa, sino que me voy al doctor porque también es muy feo estarles hablando así y luego el de la cámara ya me quiere comer”, comentó

La conductora ha estado en el centro de atención en las últimas semanas no solo por su trabajo en televisión, sino también por su vida personal.

Junto a su novio, Isaac Moreno, ha estado disfrutando de unas vacaciones románticas en destinos exóticos como Japón y Bali, Indonesia. En redes sociales, compartió imágenes de su viaje, destacando la conexión que ha fortalecido con su pareja.

