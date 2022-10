¡Da la cara!

Ademar Nahúm, presunto agresor de la hermana de Gaby Spanic, rompe el silencio

El exesposo de Daniela Spanic se deslinda del ataque que sufrió la también actriz y modelo afuera de un juzgado de la Ciudad de México ¿Qué pasó en realidad? Luego de que se diera a conocer que Daniela Spanic, hermana de la actriz venezolana Gaby Spanic, había recibido un fuerte golpe en la cabeza afuera de un juzgado de la Ciudad de México, su exesposo Ademar Nahúm, señalado como presunto agresor, rompe el silencio y da la cara antes las acusaciones que ha recibido. En el programa De primera mano de Imagen Entretenimiento, conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante, se informó que fue la propia protagonista de la telenovela La Usurpadora, y participante de la primera temporada de La Casa de los Famosos, quien aseguró que el responsable de la agresión en contra de su hermana había sido quien fuera su cuñado, Ademar Nahúm, ¿será? Ademar Nahúm, exesposo de la hermana de Gaby Spanic, da su versión de los hechos A la pregunta de que sí él tuvo algo que ver con la agresión que sufrió la hermana de Gaby Spanic y quien fuera su esposa (aunque se dice que no se han divorciado de manera legal), Ademar Nahúm respondió que, tristemente, no tenía idea de lo que había sucedido a las afueras de un juzgado de la Ciudad de México, pero eso no sería todo lo que tendría por decir. “Me enteré por un compañero de ustedes que me llamó, estaba yo en mi oficina y me dijo que un tal Rodrigo estaba llamando a todos los medios diciendo que Daniela había sido golpeada y estaba en el suelo siendo atendida por unos juzgados, (pero) en ese momento no le pude responder y le colgué. Llamé al chofer que trabaja con nosotros desde hace unos años y me comentó lo sucedido”.

Un indigente habría golpeado a Daniela Spanic Sin dejar pasar mucho tiempo, Ademar reveló que su chofer le aseguró que un indigente que pasaba por el lugar en el que se encontraba Daniela Spanic iba manoteando y fue así que le pegó a su exesposa en la nuca: “Posteriormente, gente se acercó a ayudarla, y minutos después, apareció este señor Rodrigo a llamarle a los medios y que la atendieron en el ministerio, pero la señora se encontraba bien”. Al exesposo de la hermana de Gaby Spanic no le sorprendió que la actriz haya asegurado en una transmisión en vivo que él era el responsable del ataque que sufrió Daniela: “¿Cuántas veces ha salido culpando que si el dentista le dejó una muela mal? De todo me culpa. No me preocupa ni me ocupa, me preocupa y me ocupa que no actúen legalmente”.

“Soy el más interesado en que levante la denuncia”, dice el exesposo de la hermana de Gaby Spanic En otra parte de esta entrevista, el exesposo de la hermana de Gaby Spanic aseguró que él es el más interesado en que la madre de su hija levante la denuncia correspondiente y que se le dé seguimiento a este ataque: “Mi hija vive con su madre, en este momento, mi hija está conmigo, y si es importante que sí le dé seguimiento y que no sea un ‘en vivo’ de Twitter , que actúen si hubo esa agresión”. Por otra parte, se le preguntó sí es cierto que su chofer huyó del lugar de los hechos y dejó a Daniela Spanic sola, lo cual negó rotundamente: “Hay mensajes donde al señor Fragoso le decían que los siguieran esperando en el estacionamiento, se quedó ahí y me llamó a las seis de la tarde y me dijo que no sabía qué hacer, pues no le contestaban y que había visto que se habían ido en un taxi”.

“Nunca hemos sido de una relación violenta” Para terminar con esta entrevista, se le mencionó el hecho de que ha sido señalado en varias ocasiones como una persona violenta en su relación con Daniela Spanic, lo cual también negó categóricamente: “Tuvimos una separación hace más de cuatro años y estamos divorciados desde principios de este año, pero me sigo encargando del chofer, lo pago yo, todos los gastos de la señora, médicos, lo pago yo”. Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar: “Ya parece que va a decir que él tuvo qué ver”, “El tipo es un patán, me tocó ver la agresión a familiares directos de él, los despojó de su casa… no es raro que la haya mandado golpear”, “Qué coincidencia que el golpe haya sido justo en el lugar donde fue su cirugía. Existe la justicia divina”, “¿Si se dan cuenta que este hombre minimiza el incidente que sufrió Daniela? Es más, no le da la mínima importancia a lo sucedido” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ)