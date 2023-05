Gaby no se sintió cómoda

¿Por qué se fue?

Dice lo inesperado La segunda edición de Top Chef VIP inició por lo alto sus transmisiones en Telemundo con grandes celebridades concursando y poniendo a prueba sus habilidades culinarias. Famosos como Germán Montero, Arturo Peniche, Laura Zapata, Johnny Lozada y más. Sin embargo, una de sus reconocidas concursantes, la actriz Gaby Spanic, sorpresivamente decidió abandonar el reality show conducido por Carmen Villalobos. Ahora ha revelado lo inesperado sobre Telemundo y ha provocado un gran escándalo. ¿Por qué se fue la actriz? “Por motivos personales no va a continuar en la competencia”, señaló el perfil de Instagram de Telemundo Realities. “Nuestro cariño y respeto para ella”. Aunque muchas personas no sentían que fuera del todo fiel la información que se les estaba dando. ARCHIVADO COMO: Gaby Spanic exhibe Telemundo Y tenían razón, pues la actriz venezolana compartió la verdadera razón que la llevó a salirse del reality y todos se encuentran confundidos y sorprendidos. decidió comunicar vía redes sociales la razón de su adiós al espacio de Telemundo, así como también dar unas muestras de agradecimiento por el tiempo que duró en competencia.

¿Le faltaron el respeto? "Estoy aquí dando la cara, Top Chef ha sido un proyecto donde descubrí de lo que soy capaz. No me gustan las trampas, la hipocresía y los favoritismos y mucho menos que me digan que yo no sea capaz de aguantar", relató Spanic en las redes sociales. Spanic trató de dejar en claro que no se retira por un tema de egos o por creerse superior al resto de sus compañeros del reality, sino más bien, por haber sido tratada de manera diferenciada al resto de participantes.

Gaby Spanic exhibe Telemundo: La menospreciaron "Ojo, no es como dicen varios que tenga el ego inflado o que la industria ha cambiado, porque a veces me tratan igual como una desconocida pero no soy desconocida», agregó Gaby Spanic por los comentarios acerca de que ya no quería 'trabajar'. «Vengo de abajo, de muy abajo y cuando me desmerecen es frustrante porque no es que el público decida en las producciones, son los productores 'algunos' que desprecian el verdadero valor de los actores", señaló la actriz venezolana en redes sociales.

Gaby Spanic exhibe Telemundo: Estaba muy enojada "Hemos sido desvalorizados por temor supuestamente para no convertirnos en monstruos, pero yo no voy a permitir que denigren mi dignidad como mujer, como ser humano y como profesional", agregó la que fue la protagonista de la telenovela «La usurpadora».

