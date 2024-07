«Gabo tú eres menor de edad, tú no puedes firmar nada, voy a llamar a un abogado», gritó a su acompañante, aparentemente su hijo menor.

«600 dólares… Yo estoy ignorante de esas cosas, me dejaron esperando más de media hora y multas para todo y querían que firmara papeles y yo no hago eso sin abogado», dijo.

«Es un robo aquí, me maltrataron esta gente de aduana, dos señoras, porque yo no sabía, yo fumo cigarritos y nicotina y tenía que pagar impuestos», comenzó diciendo.

Aparentemente iba con su hijo menor de edad, a quien le gritaba que no podía firmar nada de lo que las autoridades le pedían.

Acusa a mujeres de la aduana que se estaban burlando de ella

Gaby Spanic lloró de impotencia por lo que le hicieron, pues aseguró que incluso se burlaron de ella.

«Las dos mujeres riéndose, esto es discriminación, xenofobia, me sentí maltratada, abuso de autoridad, me están haciendo firmar algo que necesito un abogado», precisó.

«Me maltrataron, me siento mal… Yo no sabía que por comprar dos paquetes de cigarrillos debías pagar 600 dólares de impuesto, me quitaron el producto», añadió.

Aquí puedes ver el video de lo que dijo Gaby Spanic en México.