Gaby Spanic denunció que Pablo Montero abusó sexualmente de ella

«Queridos, en Secretos de Villanas decidí abrir mi corazón sobre una situación que me hizo sentir vulnerada y que le sucede a muchas mujeres.», expresó.

Spanic, no dudó en hablar públicamente que el cantante y actor mexicano Pablo Montero la sometió a abuso sexual, mientras estaban en La Casa de los Famosos USA.

«Yo ahí adentro sufrí un delito y cuando es delito, no hay carta de confidencialidad que valga… Sufrí de abuso sexual», expresó la modelo.

«Pero averigüe con unos abogados, antes de abrir la boca, y me dicen que lo puedo hablar, y con mucha seguridad.», añadió la actriz.

«Yo firmé una carta de confidencialidad que no podía hablar de ese asunto», declaró Gaby Spanic, para el reality show donde está participando.

La confesión de Spanic no solo expuso la gravedad de los actos denunciados, sino que también reveló la lucha interna que la actriz ha enfrentado desde entonces.

Una de ellas, Aylin Mujica, no dudó en cuestionar la confesión de Spanic, y volvió a preguntar: «¿Pablo Montero?», a lo que la venezolana no dudó en afirmar.

«Y fue alguien que yo estimo mucho, que lo conozco hace años y no tengo reparo en decirlo, Pablo Montero «, confesó ante las demás actrices.

¿Qué pasó entre los actores?

La actriz venezolana describió con valentía cómo ocurrieron los eventos, ofreciendo una narración detallada que dejó a muchos espectadores atónitos.

«Me abrió el cuartico de fumadores y de repente yo lo veo así [con sorpresa] yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarró», confirmó Spanic.

«Se me cayó en los senos, empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza», declaró la actriz.

«Yo pegaba de gritos: ‘¡Sáquenme de aquí!'», añadió recibiendo el apoyo de sus compañeras de programa, quienes escucharon impactadas el relato.