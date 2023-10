Gaby Moreno, 5 cosas que no sabías de la guatemalteca que cantó en la Casa Blanca

Además, esta artista no solamente canta en español, sino que también lo hace en inglés, francés y portugués.

Por lo tanto, compartimos 5 cosas que seguramente no sabías de esta artista guatemalteca que cantó recientemente en la Casa Blanca.

Al terminar una de sus interpretaciones, Gloria no esperó mucho tiempo para halagar a Gaby, de quien dijo que tenía una linda voz.

De lo que seguramente no sabías de la carrera de la cantante Gaby Moreno es que realizó una gira con Tracy Chapman en 2009.

«Soy una migrante guatemalteca. Este país (refiriéndose a EEUU) me dio la bienvenida hace 18 años. Me rompe el corazón los eventos que ocurren en la frontera», dijo.

El New York Times reconoció a esta creación dentro de las 65 mejores canciones del 2018. ‘Los inmigrantes’ se caracteriza por tener una gran carga política.

Gaby Moreno compuso una canción para ‘Radical’

Según reportó el portal Prensa libre, la cantante Gaby Moreno está presente en la nueva película de Eugenio Derbez, de nombre Radical.

La artista guatemalteca compuso el tema Saber, el cual escribió el año pasado y lo hizo exclusivamente para esta cinta.

Juan Pablo Villa y Pascual Reyes, creadores de la banda sonora de Radical, son los productores de esta canción.

De hecho, Gaby trabajó años antes para Derbez. Hizo la canción A song in my heart para la película The Valet.