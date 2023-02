Antes de recordar su boda, Gabriela explica que ella primeramente no se vio teniendo una relación o matrimonio con alguien de la India, eso debido a las diferencias culturales con las que normalmente son impuestas las personas, sin embargo, eso no importó para unir a la pareja.

Las consecuencias que pueden haber al casarte con alguien de otra religión

Sonhail relata que no se tolera en absoluto que alguien de la religión se case con otra persona que no lo sea, llegando al punto extremista de que los padres pueden llegar a matar a la esposa o esposo solamente porque no es de las mismas creencias.

Se suele llegar a ese punto debido a que es considerado como una “falta de honor”, añadiendo que también pueden llegar a matar a la persona que es creyente, “es casi como un Romeo y Julieta moderno”, dijo Sonhail, quien dice que alguien debe casarse con otra persona de su misma casta y más porque actualmente en la India hay mucha tensión relacionada con la religión.