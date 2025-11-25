Hija de Eugenio Derbez de luto. Confirman muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez
Publicado el 11/24/2025 a las 21:02
- Fallece Gabriela Michel
- Voz icónica del doblaje
- Madre de Aislinn Derbez
Segun informa Milenio, La ANDI confirmó la muerte de Gabriela Michel a los 65 años.
El fallecimiento comenzó a circular en redes el 24 de noviembre.
Reportes señalan que habría sufrido un accidente en su casa.
La noticia generó horas de incertidumbre hasta el comunicado oficial.
Condolencias y trayectoria en el doblaje
Ver esta publicación en Instagram
La ANDI recordó su trabajo como voz de Samantha Jones.
El comunicado destacó su amplia trayectoria en televisión y doblaje.
Se enviaron condolencias a familiares y amigos de la actriz.
Chamonic3 reportó que falleció alrededor de las siete de la mañana.
Gabriela Michel en la memoria del público
Ver esta publicación en Instagram
La creadora de contenido señaló que la muerte fue por un accidente doméstico.
También se informó que sería velada la tarde del mismo lunes.
Su fallecimiento generó reacciones inmediatas en redes sociales.
Michel era ampliamente reconocida dentro del doblaje mexicano.
Legado artístico y relación familiar
Nació en 1960 y comenzó en doblaje en los años ochenta.
Interpretó personajes como la Reina Clarion y Donna Hynde.
Samantha Jones fue uno de sus papeles más emblemáticos.
Tuvo a Aislinn Derbez con Eugenio Derbez antes de separarse en 1987.
Reacciones y legado de Gabriela Michel en el doblaje
La confirmación de su fallecimiento provocó mensajes de despedida por parte de seguidores y colegas del medio del doblaje.
Su trayectoria, marcada por personajes entrañables y una presencia constante en producciones infantiles y televisivas, dejó huella en varias generaciones.
La noticia de su muerte también resaltó el impacto cultural de su trabajo, especialmente en personajes icónicos que conectaron con el público latino.
La comunidad artística reconoce que su voz seguirá viva en cada una de las producciones donde participó, consolidando su legado dentro del doblaje mexicano.