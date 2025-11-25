Hija de Eugenio Derbez de luto. Confirman muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez

Fallece Gabriela Michel

Voz icónica del doblaje

Madre de Aislinn Derbez

Segun informa Milenio, La ANDI confirmó la muerte de Gabriela Michel a los 65 años.

El fallecimiento comenzó a circular en redes el 24 de noviembre.

Reportes señalan que habría sufrido un accidente en su casa.

La noticia generó horas de incertidumbre hasta el comunicado oficial.

Condolencias y trayectoria en el doblaje

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Asociación Nacional de Intérpretes (@andimexico)



La ANDI recordó su trabajo como voz de Samantha Jones.

El comunicado destacó su amplia trayectoria en televisión y doblaje.

Se enviaron condolencias a familiares y amigos de la actriz.

Chamonic3 reportó que falleció alrededor de las siete de la mañana.