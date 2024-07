Gabriel Soto rompe el silencio tras ser hospitalizado y da detalles de su salud

«Para checar mis signos vitales y que me estabilizaran, entonces me fui a urgencias», argumentó Gabriel Soto en el video.

«Tenía la presión en 170, 110 y derivado de eso, dolor de pecho, falta de aire, vómito, entonces hablando con mi doctora me sugirió ir a urgencias», relató el actor.

«Afortunadamente ya me hicieron todos los estudios necesarios, me canalizaron, me pusieron los medicamentos que necesitaba», agregó.

«Quiero decirles que ya estoy en casa, que ya estoy bien, quiero ofrecerle una disculpa también al público por no haber podido asistir, a la gente que pagó un boleto por ir al teatro», añadió.

«Se salió de mis manos, estaba con todas las ganas de ir, pero definitivamente los médicos no me dejaron», comentó Soto.

«Ahorita estoy en reposo un par de días, pero el fin de semana que entra seguramente vamos a estar dando función», informó Soto.