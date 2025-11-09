Gabriel Soto rompe el silencio y aclara si habrá reconciliación con Geraldine Bazán tras su reencuentro en Miami
Publicado el 09/11/2025 a las 16:41
Una simple fotografía fue suficiente para encender las redes sociales. Gabriel Soto y Geraldine Bazán volvieron a aparecer juntos públicamente durante un evento de Univision en Miami, lo que desató una ola de rumores sobre una posible reconciliación entre los actores.
La imagen, captada durante el espectáculo de Shakira en el Upfront de la cadena, mostró a la expareja sonriendo y conversando de manera cercana, lo que bastó para que los fanáticos revivieran la ilusión de verlos juntos otra vez.
Sin embargo, quienes esperaban un “regreso romántico” quedaron decepcionados cuando ambos aclararon que su relación se limita a la cordialidad y al amor compartido por sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda.
Geraldine Bazán fue la primera en pronunciarse a través de sus redes sociales, dejando claro que no hay segundas oportunidades sentimentales con su exesposo.
“No hay borrón y cuenta nueva”
Con un mensaje contundente, la actriz de Corona de lágrimas disipó las especulaciones y habló desde la madurez que caracteriza su nueva etapa de vida.
“No, no hay segundas oportunidades. No hay borrón y cuenta nueva. Hay una madre y un padre que aman profundamente a sus hijas y que priorizan su bienestar emocional”, escribió Bazán en su cuenta de Instagram.
En el mismo texto, añadió que su vínculo con Gabriel está guiado por la experiencia y el respeto mutuo: “Hay dos personas adultas, maduras y buenas personas que han aprendido de la vida y de lo que realmente importa”.
Sus palabras fueron celebradas por muchos seguidores, quienes destacaron la forma en que ambos han manejado su relación tras un divorcio mediático que, en su momento, generó controversia por los rumores de infidelidad y diferencias personales.
La versión de Gabriel Soto: “Me dio gusto verla”
Pocos días después, el actor de Mi camino es amarte ofreció su versión de los hechos en una entrevista con Mezcal TV, donde detalló cómo fue reencontrarse con Geraldine en el evento de Miami.
“Ella fue de invitada, realmente no había estado en los últimos años y me dio mucho gusto verla sin las niñas”, relató Soto. “Estuvimos platicando de cosas que a veces con las niñas no podemos platicar. Mi hija menor me preguntó cómo iba con mi evento, le respondí que estaba con su mamá, nos tomamos una foto juntos y se la mandé”.
El actor explicó que, aunque su relación sentimental terminó hace años, mantiene un gran respeto y cariño por la madre de sus hijas. “Siempre me da gusto verla y poder coincidir, sobre todo cuando se trata de cosas relacionadas con nuestras hijas”, afirmó.
Soto insistió en que no hubo planeación alguna en su reencuentro, pero valoró la oportunidad de conversar en un ambiente cordial, lejos de los reflectores de la polémica.
Una relación basada en la madurez y el respeto
A pesar de los rumores, la expareja ha demostrado en repetidas ocasiones que su prioridad es la estabilidad emocional de Elissa y Alexa. Ambos han aprendido a compartir momentos familiares sin que el pasado interfiera en su presente.
Su reciente fotografía, que se volvió viral en cuestión de horas, refleja el tipo de vínculo que mantienen: una relación sana, madura y enfocada en el bienestar familiar.
Fuentes cercanas a los actores afirman que su dinámica actual es el resultado de años de trabajo personal y comunicación constante. Hoy, tanto Geraldine como Gabriel han encontrado la manera de convivir en armonía, sin permitir que su historia afecte a sus hijas.
El gesto de cordialidad en Miami es una muestra de que el amor puede transformarse sin desaparecer, y que la madurez emocional también puede ser noticia en el mundo del espectáculo, detalló ‘People en Español‘.