Gabriel Soto rompe el silencio y aclara si habrá reconciliación con Geraldine Bazán tras su reencuentro en Miami

Gabriel Soto rompe el silencio

Geraldine descarta reconciliación

Reencuentro en evento de Univision

Una simple fotografía fue suficiente para encender las redes sociales. Gabriel Soto y Geraldine Bazán volvieron a aparecer juntos públicamente durante un evento de Univision en Miami, lo que desató una ola de rumores sobre una posible reconciliación entre los actores.

La imagen, captada durante el espectáculo de Shakira en el Upfront de la cadena, mostró a la expareja sonriendo y conversando de manera cercana, lo que bastó para que los fanáticos revivieran la ilusión de verlos juntos otra vez.

Sin embargo, quienes esperaban un “regreso romántico” quedaron decepcionados cuando ambos aclararon que su relación se limita a la cordialidad y al amor compartido por sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda.

Geraldine Bazán fue la primera en pronunciarse a través de sus redes sociales, dejando claro que no hay segundas oportunidades sentimentales con su exesposo.

“No hay borrón y cuenta nueva”

Con un mensaje contundente, la actriz de Corona de lágrimas disipó las especulaciones y habló desde la madurez que caracteriza su nueva etapa de vida.

“No, no hay segundas oportunidades. No hay borrón y cuenta nueva. Hay una madre y un padre que aman profundamente a sus hijas y que priorizan su bienestar emocional”, escribió Bazán en su cuenta de Instagram.

En el mismo texto, añadió que su vínculo con Gabriel está guiado por la experiencia y el respeto mutuo: “Hay dos personas adultas, maduras y buenas personas que han aprendido de la vida y de lo que realmente importa”.

Sus palabras fueron celebradas por muchos seguidores, quienes destacaron la forma en que ambos han manejado su relación tras un divorcio mediático que, en su momento, generó controversia por los rumores de infidelidad y diferencias personales.