Gabriel Soto dice sentirte culpable por no poder estar con sus hijas

En esta conversación sincera, Gabriel compartió que en muchas ocasiones no puede asistir a eventos importantes en la vida de sus hijas,.

No puede faltar al trabajo

El actor exploró más a fondo el tema y consideró lo desafiante que le resulta no poder estar constantemente presente en la vida de sus hijas.

No obstante, se siente tranquilo al saber que sus hijas comprenden su profesión y su responsabilidad como uno de los actores de telenovela más destacados.

«Y no es porque no quiera, sino porque tengo que trabajar y en este trabajo no es tan sencillo pedir permiso», dijo.

«En este trabajo si tu no estas, ahora sí que en este trabajo de la actuación, como dice este refrán: ‘El show debe continuar'»., finalizó.