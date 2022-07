El actor mexicano habló con los medios sobre su boda con Irina

Gabriel Soto cancelación boda. El actor y cantante mexicano, Gabriel Soto, es conocido por ser el ‘galán’ de telenovelas que todos hemos visto en algún momento. El actor de 47 años ha protagonizado papeles estelares en películas y programas de televisión como ‘Soltero con hijas’, ‘Ladrón que roba a ladrón’ y ‘Amor Dividido’, por mencionar pocas…

El guapísimo rubio se enamoró de la actriz rusa Irina Baeva, con quien ya lleva algunos años juntos. Fue tan fuerte el amor que los unió que hasta le propuso matrimonio. Cabe resaltar que la diferencia de edad no es un tema importante para la pareja, pues ella tiene 29 años, mientras que Soto tiene 47.

Por fin, después de haber ‘esquivado’ a la prensa durante un tiempo, Gabriel Soto dio declaraciones sobre los motivos por el cual, su boda con Irina Baeva se seguirá posponiendo, pues dejó en claro que hay todavía algunas cosas que hay que poner en orden, y que tal vez, pueda ser hasta el otro año…

“Todo se puso en pausa, evidentemente… Por el tema del conflicto de Rusia y Ucrania, que sus papás (de Irina) no pueden venir“, dijo a las cámaras. “Ella habló con su papá y él le dijo: ‘Mira, de aquí a un año definitivamente no podemos, no vamos a salir’”, expresó el actor mexicano. Archivado como: Gabriel Soto cancelación boda