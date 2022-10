Ante esto, la agencia de The Associated Press señaló que el 71% de los estadounidenses cree que el futuro del país está en juego en las elecciones de mitad de período de noviembre, cuando se definirá el control del Congreso y se renovarán varios gobiernos estatales, revela una encuesta difundida el pasado lunes 16 de octubre.

El sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research revela que los votantes están motivados a sufragar a pesar de un intenso pesimismo y descontento con la situación política del país. A menos de un mes de las elecciones del 8 de noviembre, un 80% de los encuestados dijeron que votar este año será muy o extremadamente importante.

La gran parte de los votantes confía más en los republicanos en el área económica (39% vs. 29%) y en el área de la delincuencia (38% vs. 23%).Los republicanos también gozan de una leve ventaja en el tema de la inmigración (38% vs. 33%). Sin embargo, los demócratas tienen ventaja en el tema del aborto (45% vs. 22%), atención médica (42% vs. 25%) y leyes electorales (39% vs. 29%), informó AP.

Según a lo reseñado, la encuesta AP-NORC a 961 adultos y se realizó entre el 6 y 10 de octubre usando una muestra AmeriSpeak, representativa de toda la población estadounidense. Tiene un margen de error de +/- 4,1 puntos porcentuales. Archivado como: Futuro EEUU elecciones intermedias.