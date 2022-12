“Oren por el rey”, escribió el delantero del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, en Twitter poco después de que se dio a conocer la noticia de que Pelé permanece desahuciado, indicó CNN. Pero, no fue el único en expresar su cariño hacia “La Perla Negra”, sino que el jugador, Vinicius Jr., también recurrió a redes sociales para expresar su apoyo.

Fue en el año 2021, cuando el exjugador de fútbol fue diagnosticado con cáncer de colón y comenzó su lucha contra la enfermedad fatal que terminó afectándole parte de su salud. Después de dos años de lucha, se conoce que el cáncer se regó a otros órganos de su cuerpo y actualmente, se informó que ya no responde a las quimioterapias, noticia que sorprendió al mundo del fútbol y causó las respuestas de los jugadores.

“El ídolo del mundo, el eterno Pelé, está muy delicado de salud. Se le detectó cáncer de colon en 2021,lamentablemente también lo tiene en pulmones, intestino e hígado. Ya no responde a quimioterapias En manos de Dios, el mejor del mundo, de la historia, de todos los tiempos”, declaró el periodista de deportes, José Ramón Fernández, en redes sociales.

Pero, no solo los futbolistas han enviado mensajes de cariño y apoyo hacia el ‘Rey’ del fútbol, sino que también los comentaristas y periodistas de fútbol dieron un par de palabras ante el tema y enviaron sus mejores deseos por la situación tan delicada que enfrenta y que le colocó en un punto complicado para sobrevivir.

“Oraciones por Pelé que está en cuidados paliativos. El mejor jugador y embajador del fútbol. No estoy seguro de que nadie haya llevado esa aura de grandeza con más humildad. Conocerlo en el 86 fue uno de los mejores momentos de mi carrera.”, informó Chris Cutbert en su cuenta de Twitter, donde publicó una fotografía a su lado. Archivado como: Futbolistas envían mensajes Pelé

Futbolistas envían mensajes Pelé: ¿El apoyo continúa?

Los fanáticos brasileños mostraron el viernes su apoyo al ex astro del fútbol Pelé durante el partido en el que la selección verde amarela perdió 1-0 ante Camerún en la Copa del Mundo. Pelé, de 82 años, a quien extirparon un tumor en el colon el año pasado, fue hospitalizado el martes en São Paulo para regularle su medicación, informó The Associated Press.

Los hinchas en Qatar exhibieron una manta con la imagen de Pelé sosteniendo un balón, atrás de una de las porterías en el estadio de Lusail. También extendieron una enorme bandera brasileña con la imagen del astro y las palabras: “Pelé. Recupérate pronto”. Otra imagen gigante de Pelé podía verso en el costado de un edificio próximo al estadio acompañado de los mensajes “recupérate pronto” y “Te amamos, Pelé”, detalló AP. Archivado como: Futbolistas envían mensajes Pelé