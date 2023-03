Una jugadora de la selección nacional de fútbol de Pakistán que murió en el naufragio de un migrante frente a la costa sur de Italia se embarcó en un viaje para encontrar tratamiento médico para su hijo discapacitado de 3 años, dijeron el sábado su hermana y una amiga, reveló la agencia The Associated Press.

La atleta de 29 años de edad, estaba buscando soluciones para su caso y no dudó en embarcarse a la búsqueda de nuevos tratamientos médicos para darle una calidad de vida diferente a su pequeño. Por el momento, las autoridades no dieron mayor información de los hechos. La fotografía de Shahida Raza dio la vuelta a los medios de comunicación.

La jugadora de fútbol y hockey, se encontraba buscando nuevos tratamientos de salud para su hijo, de 3 años de edad, que tiene fuertes problemas de salud, por lo que deseaba poder llegar a Italia. La embarcación de madera en la que viajaba, abarrotada de pasajeros, se partió en aguas embravecidas del mar Jónico, frente a las costas de Calabria, antes del amanecer del pasado domingo, reportó la agencia The Associated Press.

“Sólo quería que su hijo discapacitado de tres años se moviera, riera y llorara como los demás niños”, dijo Sadia a The Associated Press. “El único sueño de Shahida era el tratamiento de su hijo discapacitado. Arriesgó su propia vida después de que los hospitales de Pakistán le dijeran que la ayuda médica en el extranjero podía ser la única opción”, reveló.

"Era una mujer valiente, tan fuerte como un hombre", dijo Sadia. "Mi hermana consiguió que trataran a su hijo en el Hospital Aga Khan de Karachi. Le dijeron que si lo llevaban al extranjero, posiblemente habría un buen tratamiento", señaló en entrevista con The Associated Press.

El niño, Hassan, no estaba en el barco y permaneció en Pakistán. Sufrió daños cerebrales de bebé y también tiene paralizado un lado del cuerpo, de la cabeza a los pies. No estaba claro cómo pretendía Shahida ayudarlo viajando al extranjero y dejándolo atrás. De acuerdo con las declaraciones de Sadia, su hermana buscó ayuda en el extranjero debido a los consejos de los médicos.

Futbolista paquistaní murió hijo: ¿En búsqueda de más opciones?

Las autoridades del Aga Khan no pudieron hacer comentarios sobre el caso de Shahida. Sadia dijo que Shahida también se dirigió al Hospital Militar Combinado de Quetta, que también dijo que no podía hacer nada por su hijo, reveló The Associated Press. Al igual, detalló que siempre estaría orgullosa de su hermana.

"Lo que una madre hace por sus hijos, nadie más puede hacerlo. Shahida siempre ha querido arreglárselas sola. Estamos orgullosos de nuestra hermana", finalizó Sadia en la entrevista. Tras su muerte, los paquistaníes han rendido homenaje a Shahida en todo el país y en su pueblo, informó The Associated Press.