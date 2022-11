Alan Pulido salio en defensa del astro argentino

Messi ha sido duramente criticado por supuestamente ‘humillar’ a México

El Canelo se dejó ir contra Messi con amenazas

Después de que el partido Argentina vs México terminará a favor de la escuadra de Lionel Messi, se generó una gran pelea en redes sociales de argentinos contra mexicanos. La gota que derramó el vaso entre está disputa fue cuando se reveló un video de Messi “pisando” una playera de México.

Esa acción generó muchas criticas al futbolista, llamándolo un irrespetuoso. El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez desató una gran polémica al ‘amenazar’ a Messi en su cuenta de Twitter, pues se sintió muy ofendido al ver una camiseta de su país siendo “pisoteada”.

Canelo amenaza a Messi

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez siempre ha demostrado llevar el amor de su nación cada que tiene oportunidad. Demostró a través de su cuenta de Twitter que también se encontraba molesto al igual que sus compatriotas, y le mandó un mensaje al argentino.

“Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!” “Así como respeto Argentina tiene que respetar México!! no hablo del país (argentina) hablo de Messi por su mama** que hizo”, siguió atacando el mexicano. Lo cual le ocasionó una pelea con el comentarista de deportes David Faitelson.