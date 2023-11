Despiden a Rosalynn Carter y muestran su ataúd abierto

Jimmy Carter no se «perdería por nada del mundo» la despedida de la mujer de su vida, con la que estuvo 77 años.

En declaraciones a CNN, uno de los nietos de los Carter, Jason, explicó que aunque está «muy disminuido físicamente» y ya no puede hablar.

Amigos y familiares de la ex primera dama estadounidense, que falleció el pasado día 18 a los 96 años, la despidieron en la iglesia metodista de la Universidad Emory en Atlanta.

Michelle Obama y Melania Trump de luto

Al homenaje asistieron el expresidente Bill Clinton, la ex secretaria de Estado y ex primera dama Hillary Clinton, la ex primera dama Michelle Obama.

Ellas viajaron junto con los Biden en el Air Force One, informó la Casa Blanca.

También asistió la exprimera dama Melania Trump, entre otras personalidades. Ninguno de ellos participó activamente en la ceremonia.

Asistieron también los cuatro hijos del matrimonio y 11 nietos. Algunos de ellos subieron al altar a hablar, como James Earl ‘Chip’ Carter III.