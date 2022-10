Fulham vs Bournemouth: A pesar de tener un 69 por ciento de posesión del balón, Fulham no aprovechó esa ventaja y terminó empatando a dos goles vs el Bournemouth.Algo digno de destacar es que los Cottagers tuvieron un 84 por ciento de precisión en sus pases, por 69 del equipo visitante. Fue un juego limpio con 20 faltas en total.

Tottenham conservó su invicto como local

Pep Guardiola ha llevado a que el City domine Inglaterra y ha armado quizás el plantel más poderoso de Europa. Pero Conte ha probado que sabe ganar, como lo hizo en Juventus, Chelsea y el Inter. Con goles de Harry Kane y Pierre-Emile Hojbjerg, Tottenham conservó su invicto como local. Derribado en el área por Jordan Pickford, Kane abrió el marcador de penal a los 59 minutos. Hojbjerg sentenció el encuentro sobre el final.

No todo fueron buenas noticias para los Citizens. Conte debió ordenar la sustitución de Richarlison a los 52 minutos. El delantero brasileño apareció después en la zona mixta, con muletas y al borde del llanto: “Desde luego, él está fuera para el partido del Manchester United”, dijo Conte, de cara al partido previsto para el miércoles en Old Trafford. “Sintió algo en la pantorrilla y no estará disponible para el partido ante el United. No sé si requiera un poco más de tiempo para recuperarse” (Archivado como: Fulham y Bournemouth firman un empate a dos goles en la Premier League). Con información de AP