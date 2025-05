Atrapan a dos mujeres por ayudar a reclusos fugados en Nueva Orleans

La fuga de diez reclusos de una cárcel de Nueva Orleans ha encendido las alarmas en Luisiana.

Ya se han cumplido seis días desde que los presos escaparon el pasado 16 de mayo.

Y aunque cinco de ellos siguen prófugos, la investigación ha empezado a rendir frutos con la captura de presuntos cómplices.

El miércoles 21 de mayo, la Policía Estatal de Luisiana anunció el arresto de dos mujeres: Cortnie Harris y Corvanntay Baptiste.

Courtnie Harris of New Orleans, 32, and Corvanntay Baptiste of Slidell, 38, each was booked with accessory after the fact to the May 16 escape https://t.co/nK4zxqp3YF pic.twitter.com/g57Bfo7pLA

— FOX 8 New Orleans (@FOX8NOLA) May 21, 2025