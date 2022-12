En el minuto 59, cuando Juan Rivera comienza a hablar de Chiquis, se pueden escuchar extraños ruidos, los cuales no son captados por los presentes. Sin embargo, los fanáticos fueron quienes notaron de estas inusuales psicofonías durante la transmisión.VER VIDEO AQUÍ .

Juan Rivera y Pepe Garza, esposo de Elisa, acudieron al programa especial de Chisme no Like para hablar de lo que en vida fue Jenni Rivera y que ella sospechaba que la iban a matar. Su hermano, con notorio dolor, conversó como vivió su hermana sus últimos días.

Por el decimo aniversario de la muerte de Jenni Rivera, el programa de farándula Chisme No like tuvo una transmisión especial para conmemorar a la que fue conocida como La Diva de la Banda. Los internautas fueron quienes se dieron cuenta de las anomalías.

Seguidores muertos de miedo

“Yo estaba escuchando ese día el programa con mis audífonos como siempre, pero no se porque sentí escalofríos, se escuchaban cosas raras”, comentó un seguidor de Chisme no like que se encontraba viendo la transmisión el día que se presentaron los extraños sucesos.

Elisa Beristain dijo que ella y Ceriani se habían contactado con los expertos del programa Extranormal Felipe Zendejas y Octavio Elizondo. Ellos desmintieron que había sido un audio sobrepuesto durante la transmisión. Y esto generó más confusión. “Había anomalías en el estudio”.